Frenaron la moto, lo balearon y se fueron: le metieron nueve tiros

Un joven de 26 años fue fue acribillado a tiros este jueves por la noche en Crespo al 3900, de la ciudad de Rosario. Fueron nueve los disparos que recibió en el tórax y en la espalda, todos efectuados por dos gatilleros que pasaron en moto, según la mecánica que tiene el fiscal Luis Schiappa Pietra, a cargo del caso.

Desde hace siete años que el nombre de la víctima figura en legajos judiciales por balaceras. De hecho, fue condenado por atacar a tiros la vieja sede del Ministerio Público de la Acusación, de Montevideo al 1900.

El fallecido, identificado como Matías David Fernández llegó muerto al hospital, producto de varias heridas de arma de fuego. Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia. De inmediato, distintos testimonios brindados ante la Policía sindicaron a un sospechoso: Agustín Sebastián D. (24), un vecino de la cuadra que luego fue aprehendido por el Comando Radioeléctrico con nueve cartuchos calibre .40 y tres cartuchos calibre 9 milímetros.

El joven tenía su domicilio registrado en Crespo al 3500. Según el Ministerio de Seguridad provincial, fue denunciado por venta de droga y también fue baleado en al menos dos oportunidades, en 2022 y en 2023. En los dos ataques hubo mujeres heridas.

Pero no era la única información que se obtuvo de Fernández. Su nombre y el de su hermano Leonel aparecieron en las crónicas policiales el 14 de agosto de 2018. Ese día, ambos participaron en un atentado a tiros contra la sede del Ministerio Público de la Acusación, cuando funcionaba en Montevideo al 1900. Fue uno de los tantos hechos intimidatorios de por entonces, encargados por Los Monos contra edificios judiciales y domicilios de jueces que habían intervenido en sus causas. Leonel, por ese hecho, recibió una pena de 8 años de cárcel.

Matías Fernández cometió esa balacera un día antes de cumplir 18 años, según consta en el legajo por el que en 2019 fue condenado a la pena de 6 años y 6 meses de prisión. El 5 de junio de 2023, el joven recibió el beneficio de la libertad condicional.

En el legajo donde fue investigado se pudo establecer que Fernández, a sus 17 años, era gatillero de Lucía Uberti –una de las personas condenadas por organizar los atentados contra casas de jueces, sedes judiciales y policiales–.

"Matías vení para lo del Gabi y agarrá el Corsa que siempre me compra y recagalo (sic) a tiros porque no me paga. Andá, aplicale mafia posta, de verdad. Andá y decile que me pague, Mati. Andá y decile: «Loco, pagale a la Luci». Aplicásela", ordenó Lucía Estefanía Uberti el 21 de julio de 2018 a Matías, ya que pretendía cobrar una deuda con un consumidor de droga.

Luego, la integrante de la banda Los Monos le preguntó al gatillero si había cumplido. "Sí. Pasé y le tiré un par de tiros. Le di a las dos ruedas. Le reventé las dos ruedas", respondió al tiempo que añadió: "Amiga, lo que vos me pedís. Yo voy a estar con vos hasta morir. Lo vamos a matar".

En post de profundizar las intimidaciones para cobrar el dinero, el 28 de de julio de 2018 Uberti volvió a exigirle dinero al joven –hijo de un prefecto– y planificó la balacera contra su domicilio, que ocurrió a la 1.45 del día siguiente. Para dicho ataque usó como sicario nuevamente a Matías Fernández. "Haceme el favor y andá a tirarle ya", le dijo.

Fernández, acompañado de una persona aún no identificada, le dio tres balazos a la casa de la víctima. Los disparos atravesaron la puerta principal de la propiedad. Uno de ellos terminó incrustado en el sillón del living, donde miraban televisión los padres del deudor.