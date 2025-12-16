Se registraron 81 nuevos casos de coqueluche en Argentina: la provincia de Buenos Aires, entre las más afectadas

En la última actualización del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 81 nuevos casos de coqueluche en el país. Con estas cifras, el número total de contagios durante el 2025 asciende a 846.

Ya son 21 las jurisdicciones argentinas afectadas por los casos de esta enfermedad. La mayor concentración de afecciones se observa en la Región Centro, que acumula 653 contagios.

La provincia de Buenos Aires, una de las más afectadas

La provincia de Buenos Aires tiene al día de hoy 439 casos, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 83. En el sur del país el total de casos asciende a 157 con predominancia en Tierra del Fuego, donde existe un brote activo.

Lo que más preocupa de esta situación epidemiológica es que el mayor grupo de incidencia se concentra entre bebés, niños y niñas de 0 a 5 años. Es más, en lo que va del año los menores de 1 representan el 35,3% de los casos confirmados.

Hasta el momento, los fallecimientos por coqueluche registrados en el país durante el 2025 son 7: todos ellos sin antecedentes de vacunación. Cuatro de las personas fallecidas son bebés menores de seis meses, otra un niño de entre seis y once meses, y los dos fallecimientos restantes son de menores de entre doce y veintitrés meses.

Qué es el coqueluche y cómo prevenirlo

Según el Ministerio de Salud de la Nación, el coqueluche "es una enfermedad respiratoria aguda prevenible por vacunación, que puede afectar a personas de todas las edades, aunque presenta mayores tasas de morbilidad y mortalidad en lactantes y niños pequeños. Los adolescentes y adultos jóvenes pueden presentar la enfermedad de forma leve, atípica e inclusive con las manifestaciones clásicas, y representan una fuente importante de transmisión hacia los menores".

"Dado su alto grado de contagiosidad -especialmente en contextos de contacto estrecho y prolongado como el hogar, jardines maternales, jardines de infantes o escuelas-, resulta fundamental el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno para evitar la propagación entre personas susceptibles. El principal agente etiológico es B. pertussis, y en menor grado, B. parapertussis. Existen vacunas seguras y efectivas disponibles actualmente, que solo protegen contra B. pertussis", expresaron desde la cartera en el Boletín Epidemiológico Nacional.

La vacunación es la principal estrategia de prevención frente al coqueluche. Según el reporte, al 10 de diciembre las coberturas parciales alcanzaban el 76,72% para la primera dosis de la vacuna quíntuple, el 76,97% para la segunda y el 71,60% para la tercera. Pero descendía a la hora de analizar los refuerzos: allí la cobertura en niños de entre 15 y 18 meses fue del 62,59%; a los 5 años, del 76,8%; y a los 11 años, del 77,6%. En cuanto a la población gestante, el informe indicó que el 71,64% de las embarazadas recibió la dosis recomendada.

El Ministerio de Salud de la Nación recomendó reforzar la continuidad del Calendario Nacional de Vacunación, mejorar la captación activa de población objetivo y reducir las desigualdades interjurisdiccionales. Además alentó la posibilidad de seguir desarrollando campañas de sensibilización y acciones coordinadas con escuelas, clubes y espacios comunitarios.