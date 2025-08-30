Cambios en Cuenta DNI: qué pasa hoy con el descuento en carnicerías

Cuenta DNI ofrece durante el último fin de semana del mes de agosto varios descuentos que se pueden aprovechar.

Cuenta DNI tiene vigentes durante el último fin de semana del mes de agosto descuentos que pueden aprovechar sus más de 10 millones de usuarios en toda la provincia de Buenos Aires, con beneficios para ahorrar pagando con la billetera virtual en comercios adheridos de varios rubros.

El clásico descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, que se convirtió desde hace tiempo en el más buscado por los usuarios de Cuenta DNI, este mes brindó esa chance llega por duplicado durante dos sábados.

Las dos jornadas con beneficios en carnicerías, granjas y pescaderías a lo largo de agosto fueron los sábados 9 y 23 del mes. Es por eso que este sábado 30 de agosto no estará vigente el descuento del 35%, con un tope de reintegro de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos), Para volver a aprovecharlo habrá que esperar una semana más, ya que volverá a estar vigente en septiembre durante dos sábados (el 6 y el 20).

Los tres beneficios que están vigentes este sábado son el de Ferias y mercados (40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana por persona), el de Universidades (40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses con un tope de $6.000) y el de Garrafas (40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga, con un tope de $12.000 por mes).

Todos los descuentos de Cuenta DNI de septiembre

Especial Cumpleaños Banco Provincia: 30% de descuento, el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que equivalen a $20.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.