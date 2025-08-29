Cambios en Cuenta DNI en septiembre: confirmaron qué pasará con el descuento en carnicerías

Cuenta DNI informó hoy cuáles serán sus beneficios en el mes de septiembre y qué va a pasar con el de carnicerías y pescaderías.

El descuento de Cuenta DNI en carnicerías y pescaderías es uno de los más buscados por los más de 10 millones de usuarios que tiene la billetera virtual del Banco Provincia. Y en el cierre del mes, se anunció cuál será la manera en la que se va a poder utilizar durante todo septiembre.

Cuenta DNI confirmó este viernes que el beneficio en carnicerías, granjas y pescaderías estará vigente durante el mes otra vez dos veces, los días sábados 6 y 20 de septiembre.

De esta manera, se repetirá la chance que hubo durante este mes de poder utilizar dos veces el descuento y ahorar por duplicado.

El descuento seguirá siendo de 35% en comercios del rubro Carnicerías, granjas y pescaderías adheridos con un tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en septiembre 2025

Especial Cumpleaños Banco Provincia: 30% de descuento, el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que equivalen a $20.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en cconsumos).

Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.