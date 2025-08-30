Tragedia: murieron un abuelo y su nieto al estrellarse contra un camión cuando volvían de ver a River

Las víctimas tenían 64 y 12 años. El auto lo conducía el padre del nene, que resultó herido.

Una tragedia conmocionó a la provincia de San Luis este viernes a la madrugada, cuando un accidente de tránsito ocurrido en la Autopista de las Serranías Puntanas, cerca de la localidad de Balde, terminó con la muerte de un abuelo y su nieto, quienes volvían de ver el partido de River ante Unión en Mendoza del jueves por la noche e impactaron contra un camión.

El hecho se registró en la madrugada de este viernes, cerca de las 3 de la mañana, cuando un Mercedes Benz GLA 200 impactó en la parte trasera de un camión Chevrolet D6503 que se desplazaba en la misma dirección.

Por el terrible choque, que evidencian las fotos del vehículo, murieron Carlos Enrique Luna, de 64 años, y su nieto, Juan Ignacio Luna, de 12, de forma instantánea cuando el auto en el que viajaban impactó violentamente contra la parte trasera de un camión.

El conductor, Juan Manuel Luna, de 37 años, fue rescatado con vida y trasladado de urgencia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, con politraumatismos y una lesión en la cabeza, por lo que su estado de salud es delicado.

La familia había viajado a Mendoza para presenciar el encuentro entre River y Unión de Santa Fe, partido que finalmente ganó el equipo de Núñez por penales, y la muerte los encontró en el viaje de regreso a su provincia.

Conmoción en San Luis

La muerte de Juan Ignacio, que era estudiante del Instituto Santa Catalina, generó una profunda conmoción en el ámbito educativo de la provincia. El Ministerio de Educación de San Luis, con un comunicado, expresó su dolor y acompañamiento a la familia.

El camión Chevrolet D6503, que fue colisionado por el automóvil, era conducido por un hombre de 57 años que, junto a su acompañante, resultaron ilesos. El test de alcoholemia realizado al chofer dio negativo y, de acuerdo a las primeras pericias, las causas del impacto aún están bajo investigación.