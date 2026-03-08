Tragedia: dos policías fallecieron en un choque frontal sobre la Ruta 22

En un trágico accidente ocurrido este sábado por la mañana en Neuquén, dos efectivos policiales perdieron la vida tras una colisión frontal sobre la Ruta Nacional 22. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 7 horas en el kilómetro 1324, en el tramo cercano a la torre de ingreso a Plaza Huincul.

El choque involucró a dos camionetas: una Kia Sorento que se dirigía hacia Zapala y una Toyota Hilux ocupada por cuatro jóvenes de Cutral Co. Como resultado del impacto, los policías que viajaban en la Kia fallecieron de manera inmediata.

Las víctimas fueron identificadas como el Suboficial Mayor (R) Atilio Contreras y el Oficial Ayudante Julián Zuñiega. Además, un tercer hombre que los acompañaba también sufrió heridas y fue trasladado al hospital local para recibir atención médica.

En la Toyota Hilux se trasladaban un joven conductor y tres mujeres de aproximadamente 20 años. Las tres resultaron heridas, dos de ellas en estado crítico. Una de las jóvenes tuvo que ser derivada de urgencia al hospital Castro Rendón en Neuquén debido a la gravedad de sus lesiones.

José Acuña, jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, informó que para rescatar los cuerpos fue necesario realizar tareas de corte, una vez que el fiscal autorizó las maniobras. La violencia del choque fue tal que la Kia Sorento terminó lateralizada sobre dos ruedas y ambos vehículos quedaron con sus frentes completamente destrozados.

El fiscal a cargo de la investigación, Gastón Liotard, busca esclarecer la dinámica del accidente. Los primeros indicios señalan que el choque tuvo lugar en una zona con doble línea amarilla, donde está prohibido el sobrepaso de vehículos.

El Ministerio Público Fiscal solicitó la intervención de peritos en accidentología vial para efectuar los estudios pertinentes en el lugar. Debido a las tareas de rescate y recolección de evidencia, el tránsito en la zona permaneció interrumpido durante varias horas.