Empate caliente: San Lorenzo y Huracán igualaron sin goles en el Bidegain
Igualdad sin goles pero con un tenso clima en el clásico de barrio más importante del mundo.
San Lorenzo no pudo aprovechar la superioridad numérica ante Huracán y empataron 0-0, en el partido interzonal correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
Huracán, pudo aguantar más de una hora con uno menos por la expulsión de Luciano Giménez e incluso tuvo situaciones claras para llevarse un triunfo que hubiese sido histórico. El delantero del “Globo” vio la tarjeta roja a los 26 minutos del primer tiempo sobre Ignacio Perruzzi. Esto obligó a los jugadores del equipo de “Parque Patricios” a replegarse para intentar sostener el empate, lo que se presentaba como un verdadero desafío.
Ya en el segundo tiempo, el árbitro Nicolás Ramírez cobró penal par San Lorenzo a los ocho minutos, pero finalmente fue llamado por el VAR y dio marcha atrás en la decisión por un fuera de juego previo.
De esta manera, San Lorenzo, que venía de ganarle 1-0 como local a Instituto de Córdoba, dejó pasar una muy buena oportunidad para escalar hasta la primera posición de la Zona B. En lo que respecta a la tabla anual, el “Ciclón” marcha sexto con 39 puntos, aunque se mantiene muy cerca de los puestos de clasificación para la próxima Copa Libertadores.
Huracán, por su parte, llegó a los 11 puntos y quedó a tres unidades del líder de la Zona A, que es Barracas Central.
Pese a haber estado gran parte del partido con uno menos, los dirigidos por Frank Kudelka tuvieron una clarísima sobre el final con un mano a mano del delantero Matías Tissera, quien terminó rematando con poca puntería.
Con este resultado se mantiene la paridad en los últimos encuentros entre ambos ya que 7 de los últimos 11 clásicos fueron empates aunque los restantes fueron victoria del "Globo".
En la próxima fecha, San Lorenzo visitará a Racing, mientras que Huracán recibirá a Vélez.
