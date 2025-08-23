Aldosivi atento a estos resultados en la lucha por el descenso

Talleres y San Martín de San Juan jugaron sus respectivos partidos correspondientes a la fecha 6 del torneo y el "Tiburón" estuvo pendiente de estos resultados.

Aldosivi atraviesa jornadas de pura tensión en el Torneo Clausura, donde cada resultado ajeno pesa casi tanto como los propios. El equipo marplatense pelea por la permanencia y observa de reojo lo que hacen Talleres y San Martín de San Juan, dos clubes que definen su destino en la zona baja.

En Tucumán, Talleres volvió a decepcionar y sufrió una dura goleada 3-0 frente a Atlético Tucumán. El equipo de Carlos Tévez no logra reaccionar y su crisis futbolística lo hunde aún más en la tabla, un escenario que trae alivio a Aldosivi, que ve cómo un rival directo pierde terreno. Esto indica que si el equipo de Mariano Charlier logra traerse algo de La Plata el próximo lunes saldrá de la zona del descenso en la tabla anual.

Sin embargo, la alegría no fue completa. En San Juan, San Martín consiguió un triunfo vital al imponerse por la mínima a Gimnasia. Esa victoria le permitió a los cuyanos acercarse a los puntos del conjunto del puerto, aumentando la presión sobre los marplatenses de cara a las próximas fechas.

De esta manera, Aldosivi quedó en una situación de doble filo: el traspié de Talleres lo beneficia, pero el envión de San Martín obliga al equipo de Mar del Plata a no fallar. Cada punto perdido puede transformarse en un golpe letal en la lucha por evitar el descenso.

Con el Clausura entrando en su tramo decisivo, Aldosivi sabe que el margen de error es mínimo y encima se le viene el lunes Estudiantes y luego Boca en el Minella. Mientras trabaja en sumar en sus propios partidos, no le queda otra que seguir de cerca lo que ocurra en Córdoba y San Juan, consciente de que el futuro de la permanencia se juega en varios frentes al mismo tiempo.