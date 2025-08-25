Aldosivi sufrió otra derrota fuera de casa y no puede salir del descenso

Carrillo mostró su peligrosidad en ataque, pero no tuvo la contundencia de otras veces. Igual, Estudiantes ganó y se subió a la cima de la zona A. (Foto: 0221.com.ar)

La falta de gol es, sin dudas, el mayor debe de Aldosivi en este segundo torneo del año. El conjunto de Mariano Charlier arrancó muy bien contra Estudiantes en La Plata, pero chocó con excelentes intervenciones de Muslera y dejó pasar su chance. Por el contrario, el "Pincha", en una de las primeras que tuvo, abrió el marcador y se terminó quedando con el triunfo por 1 a 0 en el estadio "UNO Jorge Luis Hirschi", por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El "tiburón" sigue sin ganar en el Clausura y se mantiene en zona de descenso.

El inicio de Aldosivi ilusionó. Porque antes de que se terminara de acomodar la gente en las tribunas, Yonathan Cabral había hecho que Fernando Muslera hiciera una de las atajadas del campeonato al descolgarle un cabezazo del ángulo de manera espectacular. Enseguida, Cervera puso a Serrago de cara al gol y el exRiver, de gran pegada, no le pudo dar fuerza a su remate y definió cruzado, sin potencia, bien adivinado por el arquero. La respuesta de Estudiantes no se hizo esperar y en un minuto tuvo dos ocasiones netas. En la primera, Carrillo cabeceó y entre Carranza y el palo evitaron el gol. Pero enseguida, en una segunda jugada de ese córner, Cetré buscó un centro bajo, se desvió en el camino y González Pirez, libre, empujó tirándose al arco libre.

La idea de los marplatenses fue seguir igual y tratar de aprovechar los errores defensivos del dueño de casa. Y Tobías Cervera se encontró con la pelota en el punto penal, quiso asegurar con un remate fuerte, que no fue esquinado, pero sí a un costado de Muslera que respondió otra vez de manera brillante. Las dos defensas dejaban espacios y podía pasar cualquier cosa. Carranza tapó con el pie un mano a mano con Carrillo y Cetré tuvo la última tras recibir un envío largo, controló de manera perfecta, se tomó el tiempo y la quiso ajustar tanto que reventó el travesaño, con el arquero vencido.

El complemento siguió siendo interesante. Aldosivi no se rindió, metió mano con los cambios, pero no tuvo la profundidad de la etapa inicial. Lo mejor fue un remate desde lejos de Serrago que se perdió cerca. Estudiantes sí acumuló chances para justificar el triunfo y pudo haber aumentado la cuenta. Pero entre Carranza, el palo derecho y la mala puntería de los delanteros locales, el "tiburón" se mantuvo con vida hasta el final, pero no tuvo claridad para poder llegar a la igualdad.

Síntesis

Estudiantes (1): Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain y Cristian Medina; Alexis Castro, Guido Carrillo y Edwin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Cambios: ST 20' Tiago Palacios por Cetré, 25' José Sosa por Medina y 39' Facundo Farías y Ezequiel Piovi por Castro y Amondarain.

Aldosivi (0): Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain e Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi y Matías García; Tiago Serrago, Tobías Cervera y Justo Giani. DT: Mariano Charlier.

Cambios: PT 38' Ayrton Preciado por Giani; ST 16' Rodrigo González y Agustín Palavecino por Bochi y García y 35' Marcelo Esponda y Emiliano Rodríguez por Guerrico y Gino..



Goles: PT 14' González Pirez (E).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: "UNO Jorge Luis Hirschi".

