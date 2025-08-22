Aldosivi no se resigna y mantiene la expectativa por recibir hinchas de Boca en el Minella

La información que resonó en Buenos Aires y se trasladó rápidamente a Mar del Plata este viernes por la tarde decía que ante los últimos acontecimientos que se sucedieron en Avellaneda por la Copa Sudamericana, la Aprevide había tomado la decisión de no dar lugar al pedido de Aldosivi para recibir a hinchas de Boca en la séptima fecha del Torneo Clausura que se disputará el domingo 31 de agosto en el José María Minella.

Sin embargo, al club portuense todavía no llegó ninguna una negativa oficial y mantienen la ilusión de poder jugar con los dos públicos ese encuentro por la séptima fecha del Clausura de Primera División, el domingo 31 a las 14.30.

Por supuesto, lo que pasó entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda por la Copa Sudamericana cobró notoriedad y fue una piedra en el camino para el organismo de seguridad. Sin embargo, la situación de Aldosivi va por otro lado y en el "tiburón" no se rinden para poder brindar un gran espectáculo en las tribunas y, además, aprovechar la llegada de uno de los grandes del país para hacer una diferencia económica.

A 9 días del partido, las próximas horas serán determinantes para conocer una decisión oficial de la provincia de Buenos Aires, por lo que demanda la organización de un evento de esas características.

El sector norte sería el destinado a Boca si Aprevide autoriza el público visitante.

Cabe recordar, que el "tiburón" afronta una suspensión de tres partidos sólo con socios, luego de los incidentes que se produjeron en la tribuna popular en el encuentro ante Newell´s. La idea de la dirigencia es que se pueda levantar esa sanción y poder ocupar las populares: el sector sur con los hinchas locales, como siempre, y los "xeneizes" en la popular y platea norte.

Mientras tanto, el equipo de Mariano Charlier se prepara para visitar el lunes a las 19.15 a Estudiantes de La Plata, buscando su primer triunfo en el campeonato, para tratar de salir de la zona del descenso.