Señor golazo: Di María cumplió su sueño y le dio la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino

De la mano del "Fideo" el "Canalla" se quedó con el clásico de Rosario en el Gigante de Arroyito.

Rosario Central se impuso por 1 a 0 ante Newell’s en el estadio Gigante de Arroyito, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El único gol del clásico lo convirtió Ángel Di María con un tiro libre impecable a los 36 minutos del segundo tiempo, dándole al “Canalla” un triunfo inolvidable en la ciudad y, a su vez, su primer gol ante Newell’s.

El encuentro comenzó con mucha fricción, disputado en cada sector del campo y con varias amonestaciones en los primeros minutos. Rosario Central intentó con Di María e Ignacio Malcorra como ejes de la creación, mientras que la “Lepra” apostó al despliegue de Ever Banega y Gonzalo Maroni.

En el complemento, el partido se volvió más abierto, donde la primera llegada clara la tuvo Alejo Véliz que exigió al arquero Juan Espínola con un cabezazo peligroso, mientras que Carlos González tuvo la más clara para Newell’s, pero su remate salió por encima del travesaño.

A los 36 minutos del segundo tiempo, Di María ejecutó un tiro libre perfecto que dejó sin reacción al arquero de la “Lepra” y puso en ventaja al conjunto de Ariel Holan.

A su vez, la expulsión de Luciano Lollo en Newell’s a los 39 minutos complicó aún más el panorama para los dirigidos por Cristian Fabbiani, que intentaron reaccionar con el ingreso y debut del delantero Darío Benedetto, pero no lograron generar peligro.

Con esta victora el "Canalla" agrandó aún más su paternidad ante Newell's a 21 victorias de diferencia y escaló al tercer lugar del grupo B con 10 unidades. Mientras que la "Lepra" se ubica en el puesto 11 con seis puntos.