Le pegaron un tiro, fue al hospital y no quiso contar qué pasó
Ocurrió el domingo a la madrugada. El herido registra procesos penales previos y no hizo la denuncia.
Un joven de 21 años fue baleado el domingo a la madrugada en el barrio El Martillo fue por sus propios medios al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y no quiso dar detalles de lo sucedido ni instar acción penal alguna.
Fuentes oficiales confirmaron a este medio que el sujeto habría sido abordado por dos personas en inmediaciones de Castex y la avenida Fortunato de la Plaza. "Ingresó minutos antes de las dos de la madrugada a la guardia con una herida de arma de fuego en el gemelo izquierdo con orificio de entrada y de salida", señalaron.
Al identificarlo confirmaron que registra procesos penales previos por los delitos de lesiones leves, violación de domicilio, amenazas agravadas, encubrimiento y tentativa de robo agravada.
Si bien no quiso aportar datos que permitan identificar a los agresores, personal de la comisaría decimosexta hizo las actuaciones de rigor.
El fiscal Alejandro Pelegrinelli ordenó la formación de causa por averiguación de ilícito.
