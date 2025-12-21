Le pegaron un tiro, fue al hospital y no quiso contar qué pasó

Un joven de 21 años fue baleado el domingo a la madrugada en el barrio El Martillo fue por sus propios medios al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y no quiso dar detalles de lo sucedido ni instar acción penal alguna.

Fuentes oficiales confirmaron a este medio que el sujeto habría sido abordado por dos personas en inmediaciones de Castex y la avenida Fortunato de la Plaza. "Ingresó minutos antes de las dos de la madrugada a la guardia con una herida de arma de fuego en el gemelo izquierdo con orificio de entrada y de salida", señalaron.

Al identificarlo confirmaron que registra procesos penales previos por los delitos de lesiones leves, violación de domicilio, amenazas agravadas, encubrimiento y tentativa de robo agravada.

Si bien no quiso aportar datos que permitan identificar a los agresores, personal de la comisaría decimosexta hizo las actuaciones de rigor.

El fiscal Alejandro Pelegrinelli ordenó la formación de causa por averiguación de ilícito.