Ferlauto se reunió con Neme y destacó el impacto del Plan 90/10 para reducir los crímenes en Mar del Plata

El Plan 90/10 consta de un refuerzo policial en los barrios Centenario, Libertad y San Martín, puntos céntricos y otros sitios aleatorios.

El secretario de Seguridad nacional, Martín Ferlauto, y el director de Fiscalización y Despliegue Territorial de la misma cartera, Gustavo Jara, visitaron la dependencia de la Prefectura Naval Argentina (PNA), resaltaron la implementación del Plan 90/10 y se reunieron con el intendente Agustín Neme.

Durante la mesa de trabajo de la que participaron distintas fuerzas federales, el funcionario marplatense repasó distintos objetivos alcanzados por el ministerio que conduce la ministra Alejandra Monteoliva y planteó metas para el corto y mediano plazo.

Además, Ferlauto y Jara escucharon las novedades de las diferentes autoridades de las fuerzas de seguridad y comenzaron a diagramar estrategias para seguir fortaleciendo las actividades policiales con un trabajo mancomunado.

El flamante secretario de Seguridad nacional visitó la dependencia de la Prefectura Naval Argentina de Mar del Plata.

En este sentido, destacaron el impacto positivo del Operativo de Seguridad Mar del Plata (OSMP) de la Prefectura con la implementación del Plan 90/10, patrullando los barrios Centenario, Libertad y San Martín, puntos céntricos y otros sitios aleatorios acorde al mapa de calor del delito de Mar del Plata.

Además, los funcionarios nacionales fueron recibidos por el intendente Agustín Neme en el palacio municipal, con el objetivo de continuar trabajando de manera conjunta por la seguridad ciudadana.

Por último, el secretario de Seguridad visitó puntos del OSMP, donde personal de la autoridad marítima nacional realiza tareas de prevención y control en las calles de la ciudad.

También participaron el subprefecto nacional naval, Alejandro Paulo Annichini, el jefe de la Prefectura Mar del Plata, José Cristian Abel Vigano, y personal superior y subalterno de la fuerza, al igual que autoridades de otros cuerpos de seguridad.