Los vecinos llevan la cuenta de los robos: el barrio que hace un relevamiento propio de la inseguridad
Enumeran los casos entre ellos para comparar con la información que brinda la policía.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En el barrio los vecinos organizados vienen trabajando hace tiempo frente a la inseguridad. La preocupación los llevó a tomar medidas cada vez más drásticas, desde reuniones semanales hasta el corte de un acceso clave a Mar del Plata. Esta vez, comunicaron la novedosa decisión que implementarán para combatir los delitos.
"Este relevamiento permite identificar zonas y franjas horarias de mayor incidencia, así como detectar variaciones en las modalidades de accionar delictivo, aportando información valiosa para la prevención y la toma de decisiones", difundió en un escrito la comisión de seguridad vecinal La Florida.
El espacio propone acercar nueva información, datos y relevancia de las cuadras más afectadas por los robos a la policía y secretaría de seguridad. "La Comisión definió objetivos concretos y acciones sostenidas en el tiempo, basadas en el análisis de la realidad cotidiana del barrio. Solo para mencionar algunas, se destaca la elaboración trimestral de un reporte de delitos, construido a partir de la ocurrencia real de los hechos y no exclusivamente de las denuncias policiales, entendiendo que una parte significativa de los delitos no llega a formalizarse", dijeron.
Además, propusieron nuevos canales para hacer más fluida la comunicación con la comisaría, alarmas comunitarias y televigilancia en diferentes sectores del barrio. Creen que es su "responsabilidad de adoptar medidas que disuadan al delincuente y protejan a los vecinos".
Leé también
Temas
Lo más
leído