Los vecinos llevan la cuenta de los robos: el barrio que hace un relevamiento propio de la inseguridad

En el barrio los vecinos organizados vienen trabajando hace tiempo frente a la inseguridad. La preocupación los llevó a tomar medidas cada vez más drásticas, desde reuniones semanales hasta el corte de un acceso clave a Mar del Plata. Esta vez, comunicaron la novedosa decisión que implementarán para combatir los delitos.

"Este relevamiento permite identificar zonas y franjas horarias de mayor incidencia, así como detectar variaciones en las modalidades de accionar delictivo, aportando información valiosa para la prevención y la toma de decisiones", difundió en un escrito la comisión de seguridad vecinal La Florida.

El espacio propone acercar nueva información, datos y relevancia de las cuadras más afectadas por los robos a la policía y secretaría de seguridad. "La Comisión definió objetivos concretos y acciones sostenidas en el tiempo, basadas en el análisis de la realidad cotidiana del barrio. Solo para mencionar algunas, se destaca la elaboración trimestral de un reporte de delitos, construido a partir de la ocurrencia real de los hechos y no exclusivamente de las denuncias policiales, entendiendo que una parte significativa de los delitos no llega a formalizarse", dijeron.

Además, propusieron nuevos canales para hacer más fluida la comunicación con la comisaría, alarmas comunitarias y televigilancia en diferentes sectores del barrio. Creen que es su "responsabilidad de adoptar medidas que disuadan al delincuente y protejan a los vecinos".