Tras reiteradas denuncias por un boliche clandestino, esta madrugada golpearon a un hombre hasta desmayarlo
El enfrentamiento ocurrió en la mañana de este domingo y quedó grabado. Denuncian que el lugar no cuenta con habiltación y hay shows hasta las 9.
Vecinos del barrio Belgrano denuncian el funcionamiento de un boliche clandestino en el que realizan shows en vivo hasta las 9 de la mañana y todos los fines de semana se desatan enfrentamientos armados.
Según informaron a 0223, el espacio se encuentra ubicado en San Salvador y Benito Quinquela Martín, y se trataría de una vivienda que utilizan para vender alcohol y realizar espectáculos musicales hasta las primeras horas de la mañana. Se presentan bandas de música tropical y cumbia y asiste una impresionante cantidad de personas.
"Es una casa y les dieron el papel de habilitación. Estamos todos locos", fue el asombro de una vecina que hace tres años intenta detener la situación irregular de su barrio.
Además, le expresaron a este medio que cada fin de semana se registran peleas tanto dentro como a la salida del local bailable, e incluso en la madrugada de este domingo desmayaron a un hombre a los golpes.
Si bien se desconocen los motivos del conflicto, se logra observar parte del enfrentamiento y el momento en que el sujeto cae desmayado al suelo. En tanto, los agresores se dieron a la fuga y nadie intercedió.
Por último, los vecinos del barrio Belgrano, "cansados de denunciar", también aseguraron que "enfrente del espacio hay un point de drogas".
