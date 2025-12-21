Tras reiteradas denuncias por un boliche clandestino, esta madrugada golpearon a un hombre hasta desmayarlo

El espacio se encuentra en el barrio Belgrano y se registrarían peleas todos los fines de semana.

Vecinos del barrio Belgrano denuncian el funcionamiento de un boliche clandestino en el que realizan shows en vivo hasta las 9 de la mañana y todos los fines de semana se desatan enfrentamientos armados.

Según informaron a 0223, el espacio se encuentra ubicado en San Salvador y Benito Quinquela Martín, y se trataría de una vivienda que utilizan para vender alcohol y realizar espectáculos musicales hasta las primeras horas de la mañana. Se presentan bandas de música tropical y cumbia y asiste una impresionante cantidad de personas.

"Es una casa y les dieron el papel de habilitación. Estamos todos locos", fue el asombro de una vecina que hace tres años intenta detener la situación irregular de su barrio.

Además, le expresaron a este medio que cada fin de semana se registran peleas tanto dentro como a la salida del local bailable, e incluso en la madrugada de este domingo desmayaron a un hombre a los golpes.

Si bien se desconocen los motivos del conflicto, se logra observar parte del enfrentamiento y el momento en que el sujeto cae desmayado al suelo. En tanto, los agresores se dieron a la fuga y nadie intercedió.

Por último, los vecinos del barrio Belgrano, "cansados de denunciar", también aseguraron que "enfrente del espacio hay un point de drogas".