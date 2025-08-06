El Quini 6 aniversario pone en juego un pozo récord de 8.500 millones este domingo

El Quini 6 cumple 37 años y lo celebra con un sorteo que tendrá un pozo estimado en 7.000 millones de pesos este domingo.

El Quini 6 entregó varios pozos millonarios durante el último mes ya que hubo ganadores en todas las modalidades, y se prepara para un megasorteo por su aniversario este fin de semana que sumará millones de esperanzas de convertirse en millonarios. Es que el juego que más millones entrega en el país cumple 37 años este jueves 7 de agosto y prepara un sorteo extraordinario para festejarlo este domingo.

En el próximo sorteo del Quini 6 habrá un pozo total estimado en 8.500 millones de pesos, con un condimento especial que será el Siempre Sale, que tendrá 4.000 millones de pesos asegurados, una cifra que marca un nuevo récord para el sorteo y que tendrá ganadores (o uno solo que se lleve ese pozo).

El sorteo extraordinario se llevará a cabo el domingo 10 de agosto en la Lotería de Santa Fe, con un premio acumulado que alcanza cifras impresionantes, ya que al premio asegurado del Siempre Sale se le sumarán las tres modalidades del Quini (Tradicional, Segunda Vuelta y Revancha) que vienen de quedar vacantes hace varias semanas y que entregarán cada una más de 1.000 millones de pesos.

Se podrá seguir en vivo por TV o por internet a partir de las 21.15 y se esperan más de dos millones de boletas que buscarán cambiarle la vida a quien acierte los seis números de esa modalidad.

Cuánto cuesta jugar al Quini 6 aniversario

Los interesados en participar en este histórico sorteo ya pueden jugar sus boletas. El ticket para participar del sorteo de la modalidad Tradicional y de la Segunda Vuelta del Quini 6 tiene un valor de $1000. Además, quienes deseen intentar suerte en la modalidad Revancha, podrán hacerlo sumando otros $500. Para sumar su boleta al sorteo del "Siempre Sale" habrá invertir $2500.

Eso significa que aquellos que deseen participar en las tres modalidades y maximizar sus posibilidades de ganar el pozo record asegurado, deberán abonar un total de $4000.

La expectativa por el sorteo de este 10 de agosto es enorme, ya que el monto acumulado y los premios en juego son los más altos de la historia del Quini 6, que hará feliz a uno o varios apostadores en pocos días.