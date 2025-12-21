Quini 6 de Navidad: 85 apostadores ganaron el Siempre Sale y se llevan más de $70 millones

El sorteo número 3332 del Quini 6 de este domingo 21 de diciembre puso en juego esta noche un pozo de más de 12.000 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 3.551 millones de pesos, ya que en esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos el miércoles pasado y el pozo empezó a crecer. Los números que salieron fueron: 14 - 22 - 27 - 33 - 39 - 44. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 782 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 03 - 07 - 24 - 31 - 39 - 44. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este domingo un pozo de más de 1.530 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 10 - 17 - 26 - 27 - 32 - 40. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 6 mil millones de pesos. Los números que salieron fueron: 06- 17 - 29 - 22 - 29 - 41. Hubo 85 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 70 millones de pesos.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 6.700 millones de pesos.