Ajuste a la ciencia: investigadores del Conicet trabajan de conductores para apps de transporte o buscan migrar para recomponer sus ingresos

En el marco del paro que realizan por 48 horas, trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) llevan adelante distintas acciones para visibilizar el ajuste en el sector que los lleva a buscar un complemento para recomponer sus ingresos, como trabajar para aplicaciones de transporte o directamente migrar del país.

Antonia Muñoz, investigadora y delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), recalcó que la situación es muy compleja y que en el último año y medio los trabajadores de la ciencia y la tecnología perdieron casi un 40% de poder adquisitivo. Desde entonces, con la llegada de La Libertad Avanza al Gobierno de la Nación, las paritarias se ajustaron siempre por debajo de la inflación.

En este marco, Muñoz denunció que hay trabajadores que concursaron a sus puestos en 2022 y todavía no les dieron el alta para ingresar, lo que provoca un cuello de botella con los concursantes de los años siguientes. Además, no se anunciaron los resultados de la convocatoria a carrera de investigador 2023 y ni siquiera se abrió el concurso para ingresar en 2024. Así, hay investigaciones que dejaron de ser financiadas y quedaron truncas. "Esto quiere decir que los becarios que han sido formados son una pérdida de recursos. Es una irracionalidad absoluta. No lo hace ningún sistema científico y tecnológico en el mundo. Nosotros estamos formando becarios que no van a poder ingresar al sistema, es una barbaridad. Lo que se están perdiendo son los recursos que se vienen invirtiendo en esa materia", subrayó en diálogo con Extra, la radio y canal de streaming de 0223.

"Nosotros tenemos que pasar por pruebas muy difíciles. ¿En qué situación laboral uno puede esperar dos años hasta cobrar? Es muy ridículo. Toda esta gente tiende a irse. La investigación puede ser un furor en este momento, pero si no hay un sistema científico y tecnológico nacional coherente y de primer nivel, esto se cae. Todo esto hace que tanto trabajadores, trabajadoras e investigadores estemos pensando en alternativas laborales. Ahí ocurre la famosa fuga de cerebros", afirmó.

Las medidas de fuerza, que se iniciaron este miércoles y se replican hoy jueves, se dan en simultáneo con la expedición que realizan científicos en el cañón submarino de Mar del Plata a 300 kilómetros de las costas de la ciudad, una investigación con financiamiento internacional que causó furor en la sociedad y despertó un interés y un apoyo nunca antes visto por la ciencia argentina.

"Me da un orgullo terrible. Se está descubriendo el fondo marino, tan poco investigado. Hay otras investigaciones tan interesantes como esta. Tuvo un impacto que generó una sensibilidad especial. Hay chicos a los que les interesa convertirse en científicos, el problema es que en este momento Conicet está paralizado. Entonces, lo que se pone en riesgo es el sistema científico y tecnológico", agregó.

Alternativas laborales

Ante este panorama, los profesionales que dedicaron más de una década de estudio se ven obligados a buscar una alternativa laboral que compense sus magros salarios que rondan, a groso modo, el millón de pesos.

Así, contó Muñoz, hay profesionales que después de formarse en el sector público - sobre todo en áreas de asociadas a la agronomía - migran al sector privado. Entre las camadas más jóvenes de investigadores prevalece el interés por concursar en becas fuera de Argentina, mientras que los más experimentados, que tienen una dinámica familiar aceitada, hasta trabajan como conductores para aplicaciones de transporte como Uber. "No digo que son todos, porque nosotros trabajamos ocho horas, pero sí existe. Hay investigadores en esa condición. Los que recién inician la carrera de investigación ganan muy poquita plata y con ese ingreso no llegan a fin de mes", explicó.

"El Gobierno nacional ni siquiera se quiere sentar a negociar porque nosotros estamos dispuestos a discutir el sistema científico y tecnológico con argumentos, con respecto a qué queremos para el país. Acá no se ha modificado para mejorar las cosas, sino cerrar el concepto", concluyó.

Paro por 48 horas

En este marco, los trabajadores realizan un paro con actividades de visibilización por 48 horas. En Mar del Plata, este miércoles se realizó una reunión abierta a toda la comunidad en el complejo universitario de Funes y Rodríguez Peña, mientras que el jueves realizarán un "semaforazo" en Luro e Hipólito Yrigoyen para visibilizar la situación en la calle y buscar la empatía de una parte de la sociedad.