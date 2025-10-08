"El plan económico ha fracasado y la situación es muy preocupante": la CGT convoca a una marcha por los jubilados

En conferencia de prensa, los principales dirigentes de las tres centrales obreras de Mar del Plata expresaron su preocupación por la situación política y económica de la Argentina y convocaron a una nueva marcha a favor de los jubilados.

Miguel Guglielmotti, secretario general adjunto de la CGT local, convocó a los marplatenses a marchar este miércoles a las 16 en Independencia y Luro, contra un plan económico "que ha fracasado".

"El gobierno de Javier Millei que continúa endeudándonos, que sostiene un plan de fuertísima justicia frente a la clase trabajadora, a nuestros jubilados y jubiladas, con un esquema económico que claramente ha fracasado, que continúa pidiendo financiamientos externos, un plan económico que nunca existió y verdaderamente la situación es más que preocupante", dijo, en declaraciones a 0223.

En ese sentido, Ezequiel Navarro, referente de la CTA Autónoma pidió a través del voto, "dar un freno" al gobierno libertario y cuestionó las últimas apariciones del Presidente en el Movistar Arena, en Buenos Aires. "Estamos atravesando una situación extremadamente compleja, no sólo para los sectores más postergados de nuestra sociedad, sino también para los sectores medios. El Presidente ha logrado ser noticia internacional por el papelón que hizo en la presentación de ese libro", ironizó.

Por otra parte, cuestionó duramente el escándalo en que se vio envuelto José Luis Espert.

"Fue otro papelón llevar adelante con una lista encabezada por un diputado que está comprobado su relación con el narcotráfico y también los medios internacionales hablan del desastre financiero que está atravesando hoy la Argentina", dijo y agregó: "Hay que ser muy claro, la vinculación con el narcotráfico no es solamente con Espert sino que directamente los caminos llevan a Milei", concluyó.