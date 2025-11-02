Crisis económica: un intendente bonaerense y sus funcionarios se reducen temporalmente el sueldo
El radical Carlos Santoro anunció varias medidas de revisión de gastos generales ante la baja de la coparticipación y la merma en la recaudación de tasas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La crisis económica que atraviesa la Argentina impacta también en los estados municipales, donde el dinero que llega por la coparticipación es menor. A la problemática vigente desde 2024 de los recortes del gobierno nacional hacia la provincia de Buenos Aires que derivan a su vez en cada comuna bonaerense, se suma también la situación de la merma en los ingresos por cobro de tasas en cada distrito.
Por tal motivo desde el gobierno del intendente Carlos Esteban Santoro en General Madariaga anunciaron un ajuste en los gastos y salarios del gabinete.
“Ante la difícil situación económica que atraviesa el país y su impacto en las finanzas locales con la baja de la coparticipación y la recaudación de las tasas, se están adoptando medidas para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales”, expresaron desde la comuna madariaguense en un comunicado.
Las medidas de ajuste en Madariaga
Al detallar las medidas a tomar, en primer lugar Santoro confirmó que “se dispuso una revisión de gastos generales evitando aquellos que no son prioritarios pero que se venían haciendo en pos de una mejor calidad de servicio para con el vecino”.
Después de eso el gobierno municipal avisó que aplicará “también el congelamiento de vacantes” en relación a los puestos de trabajo que pudieran liberarse.
Finalmente en el comunicado se detalló que habrá “una reducción temporal en los sueldos del intendente y su gabinete como muestra de compromiso ante el esfuerzo que la situación requiere”.
“Estas decisiones buscan garantizar el pago íntegro y en tiempo de los salarios de todos los empleados municipales”, culmina la misiva de prensa.
