Distribuían cocaína y tusi en un Vento: detuvieron al conductor tras una persecución
Tiene 18 años. Otros tres ocupantes del rodado se dieron a la fuga. Secuestraron pesos, dólares y celulares.
La recorrida que personal de la comisaría duodécima realizaba el jueves por la noche derivó en la persecución de un Volkswagen Vento en el que viajaban cuatro personas que se dieron a la fuga al notar la presencia policial: uno de ellos fue aprehendido y tres se dieron a la fuga.
Todo comenzó en inmediaciones de Moreno y Nasser con la huida del rodado a toda velocidad. Tras cambiar varias veces de dirección, en la zona de Estado de Israel y Juan B. Justo, tres de los ocupantes se arrojaron del rodado y el conductor siguió su marcha.
El vehículo fue interceptado en la avenida Presidente Perón e Irala y el conductor reducido en el lugar. Tras la autorización se una requisa de urgencia, dentro del rodado hallaron casi 800 mil pesos, 300 dólares, 89 gramos de cocaína, casi 6 gramos de Tusi, y 3 iPhone que serán peritados.
Luego de las primeras actuaciones a cargo del fiscal de Flagrancia Eduardo Layús, la causa se remitió a la fiscalía de Estupefacientes que dispuso el secuestro de todos los elementos y la aprehensión del joven.
El imputado por tenencia ilegal de estupefacientes, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado la Unidad Penal N°44 de Batán.
