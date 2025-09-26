Terrible: denunció que su amigo lo violó después de haberse quedado dormido en su casa

Un joven de 27 años denunció en la localidad correntina de Saladas que fue víctima de un abuso sexual, tras haber sido invitado a beber por un conocido. Según el testimonio del sujeto, se quedó dormido en la casa del sospechoso y al despertar advirtió claros signos de violencia. El caso ocurrió ayer, fue denunciado ante la Comisaría Primera y quedó en manos de la Fiscalía a cargo de Osvaldo Leonardo.

Por supuesto, el hecho generó una fuerte reacción de la comunidad local. En ese contexto, los vecinos del barrio Centenario y de distintos sectores de Saladas se concentraron frente a la comisaría local con carteles y quema de cubiertas, reclamando respuestas inmediatas. El comisario inspector Mario Abel Amaro salió a dialogar con los manifestantes y confirmó que el acusado, un hombre de 60 años identificado como S. A. S., había sido detenido.

La aprehensión se produjo tras un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías. Al mismo tiempo, desde el Ministerio Público Fiscal dispusieron que la víctima fuera atendida por la médica forense, quien constató lesiones físicas compatibles con un ataque sexual. El chico, por ello, debió ser hospitalizado en las últimas horas.

Durante el allanamiento realizado en la casa del acusado, las fuerzas de seguridad pudieron secuestrar una serie de elementos vinculados a la causa. Por lo pronto, el individuo quedó alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional VII y fue imputado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal", mientras se esperan nuevas medidas judiciales.