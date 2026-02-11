Se quedó duro cuando vio un control y quiso escapar: tenía más de 200 gramos de cocaína

Un hombre de 26 años fue aprehendido el martes a la tarde en el barrio San Martín al intentar evitar un control policial de rutina y descartarse de una bolsa con algo más de doscientos gramos de cocaína.

Cerca de las siete de la tarde personal de UTOI que estaba en la zona de Magallanes y Jauretche vieron a una persona que detuvo su marcha al observarlos y que pocos segundos después cambió de dirección y escapó corriendo.

Durante la breve persecución, el individuo arrojó una bolsa de nylon de color negro hacia el interior de un domicilio, pero fue interceptado a pocos metros del lugar. Con autorización del morador de la vivienda, los efectivos recuperaron la bolsa, que contenía una sustancia polvorienta blanca.

Personal de la Delegación de Drogas Ilícitas realizó el test orientativo correspondiente que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 234 gramos.

Una vez terminados los trámites de rigor, la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma dispuso la notificación de causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, el secuestro de la droga, del celular del imputado y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.