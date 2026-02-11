Siguen los problemas con el agua en Mar del Plata: cómo es el operativo de reconexión

Luego de un inicio de semana complicado para muchos barrios de Mar del Plata que, tanto lunes como martes, tuvieron inconvenientes con el suministro de agua corriente en sus hogares, desde Obras Sanitarias detallaron cómo sigue el operativo para reestablecer el servicio.

De acuerdo a la empresa, los cortes se dieron "como consecuencia de la tormenta registrada durante la jornada del lunes, que produjo un corte en el suministro eléctrico que provee la Cooperativa Camet", impactando "de manera directa" en el funcionamiento de distintos pozos de extracción de agua que "requieren energía para su normal operación".

Aseguran que el servicio podría reestablecerse en las próximas horas. Foto de archivo 0223.

Durante las últimas horas, vecinos de distintos barrios se comunicaron con 0223 para reportar los cortes o el poco caudal de agua que registraban en sus hogares. "Es una complicación en pleno verano, con estos días de calor", denunciaron.

Mientras tanto, personal técnico de Osse detalló cómo fueron los trabajos para modificar provisoriamente la fuente de abastecimiento energético de los pozos afectados y minimizar las consecuencias sobre el servicio: "Durante los mismos podría registrarse una disminución en el caudal de agua distribuido a través de la red. Una vez restablecida la energía y verificada la tensión eléctrica adecuada, las bombas se ponen en marcha de forma automática aunque la recuperación de la presión necesaria para abastecer las cañerías demanda un tiempo adicional, por lo que la normalización del servicio se produce de manera paulatina", señalaron.

Este miércoles, fuentes de la empresa aseguraron a 0223 que siguen los trabajos contrarreloj para garantizar el suministro: "Está en proceso de normalización", adelantaron.

