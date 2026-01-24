La billetera digital Cuenta DNI, desarrollada por el Banco Provincia, presenta una serie de beneficios diseñados para incentivar el consumo durante el fin de semana. Estas promociones estarán disponibles a partir del sábado 24 de enero y se extienden a lo largo de toda la provincia.

Beneficios destacados incluyen descuentos en estaciones de servicio y locales gastronómicos, además de ofertas especiales para compras en ferias y comercios de proximidad. Asimismo, se promueven espacios vinculados a la educación, con promociones específicas para incentivar el consumo en esos ámbitos.

Las promociones aplican topes de reintegro semanales, que varían según el rubro, permitiendo a los usuarios aprovechar al máximo los descuentos dentro de los límites establecidos.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para acompañar a los consumidores durante la temporada de verano, facilitando el acceso a productos y servicios con beneficios exclusivos a través de la plataforma digital.

Las ofertas de la Cuenta DNI para este sábado 24 de enero

Full YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promoción no aplica para la compra de combustibles.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes y SAO Medialunas. También los balnearios El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje.