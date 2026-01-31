Cuenta DNI: descuentos en gastronomía y turismo este fin de semana

La billetera digital Cuenta DNI, presenta una serie de beneficios y descuentos para disfrutar en toda la provincia, incentivando el consumo durante el fin de semana. Las promociones estarán vigentes desde el sábado 31 de enero.

Con descuentos exclusivos para el turismo y gastronomía, la aplicación ofrece beneficios en diferentes comercios pensados para quienes quieren un rato de descanso y recreación. Además incluye ofertas especiales en ferias, mercados de proximidad y estaciones de servicio.

Asimismo se le suman espacios vinculados a la educación, para fomentar el consumo en estos ámbitos. Con una particularidad que a la fecha se le suma una jornada especial, vinculada con beneficios en balnearios y reconocidas marcas de la costa, para ampliar posibilidad de ahorro durante las vacaciones.

Las promociones aplican topes de reintegro semanales, que varían según el rubro. Renovándose cada mes.

Las ofertas de la Cuenta DNI para este sábado 31 de enero