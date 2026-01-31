Cuenta DNI: descuentos en gastronomía y turismo este fin de semana
Este sábado 31 de enero la billetera virtual de Banco Provincia lanza descuentos para disfrutar en gastronomía, estaciones de servicio y educación.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La billetera digital Cuenta DNI, presenta una serie de beneficios y descuentos para disfrutar en toda la provincia, incentivando el consumo durante el fin de semana. Las promociones estarán vigentes desde el sábado 31 de enero.
Con descuentos exclusivos para el turismo y gastronomía, la aplicación ofrece beneficios en diferentes comercios pensados para quienes quieren un rato de descanso y recreación. Además incluye ofertas especiales en ferias, mercados de proximidad y estaciones de servicio.
Asimismo se le suman espacios vinculados a la educación, para fomentar el consumo en estos ámbitos. Con una particularidad que a la fecha se le suma una jornada especial, vinculada con beneficios en balnearios y reconocidas marcas de la costa, para ampliar posibilidad de ahorro durante las vacaciones.
Las promociones aplican topes de reintegro semanales, que varían según el rubro. Renovándose cada mes.
Leé también
Las ofertas de la Cuenta DNI para este sábado 31 de enero
- Full YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promoción no aplica para la compra de combustibles.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.
- Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca.
Incluye comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes y SAO Medialunas. También los balnearios El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje.
- Chango Más: 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.
Temas
Lo más
leído