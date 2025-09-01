Terrible: obligó a su hijastro a sentarse sobre un ladrillo caliente y le provocó quemaduras graves

Las fuerzas de seguridad detuvieron a un hombre de 23 años acusado de obligar a su hijastro de 5 años a sentarse sobre un ladrillo caliente y provocarle graves quemaduras. La mamá del nene aseguró que el sujeto lo hizo tras haber visto un video en Internet para solucionar los problemas urinarios que el chico tenía.

La detención ocurrió ayer por la noche en la localidad de San Vicente, dentro de la provincia de Misiones. De acuerdo a lo informado por medios locales, los efectivos de la Comisaría de la Mujer intervinieron luego de un llamado telefónico anónimo que los alertó sobre el maltrato que vivía el menor. Cuando los efectivos arribaron, descubrieron que el niño presentaba lesiones compatibles con quemaduras.

En ese contexto, la madre, una joven de 24 años, les comentó que su pareja lo había obligado a sentarse sobre un ladrillo caliente siguiendo “indicaciones de un video de Internet”. Tras es situación, explicó que lo había hecho para solucionarle un “problema urinario” que el pequeño padecía. Luego, los investigadores detuvieron al sospechoso y buscan determinar el grado de participación de la mujer en la agresión.

Cuando los médicos revisaron al menor, constataron que las heridas habían sido realizadas hacía dos semanas como mínimo, y que durante ese tiempo no había recibido atención médica. El niño fue trasladado inmediatamente al nosocomio local, donde lo diagnosticaron con “quemaduras graves en muslos y glúteos con infección”. Debido a las complicaciones en sus heridas, los médicos ordenaron su derivación al Instituto del Quemado en Posadas.