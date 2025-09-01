Impactante: un pibe de 15 años murió en un boliche y denuncian que fue brutalmente atacado

Camilo Isabella Valenzi, un adolescente de 15 años, murió durante el fin de semana en un boliche ubicado la localidad bonaerense de Quilmes Oeste, y su familia denuncia que fue agredido dentro del local. Según los primeros datos que surgieron de la investigación, el chico ingresó al boliche con el DNI de un amigo mayor de edad.

En medio de la noche, el joven se descompensó y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, pero perdió la vida antes de llegar. Por lo pronto, los parientes y amigos del menor sostienen que la muerte no fue casual: para ellos, fue atacado tras una discusión con la persona que le prestó el documento, y eso fue lo que desencadenó la tragedia.

En este sentido, el entorno del muchacho indicó que sufría convulsiones que podían ser provocadas por un susto o un golpe. El caso está siendo investigado por la fiscal Sandra López, de la UFI N°2 de Berazategui, quien ordenó una autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento. En medio del dolor, su hermana publicó un sentido mensaje en las redes sociales.

Allí, la chica pidió que quienes hayan visto algo en el establecimiento bailable se acerquen a declarar lo antes posible. “No queremos que la muerte de mi hermano quede impune. A Camilo, un chico lleno de vida, lo mataron a la salida del boliche. Su familia y amigos estamos destrozados y necesitamos que este caso se visibilice”, agregó.