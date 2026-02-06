Este viernes, los conductores de Uber, DiDi y Cabify llevan adelante un apagón masivo en todo el territorio argentino, desconectándose de las plataformas durante 24 horas. La medida de fuerza busca denunciar la reducción de las tarifas y comisiones que perciben, afectando de manera directa sus ingresos.

El conflicto comenzó en enero, cuando las empresas decidieron disminuir los valores que reciben los choferes, sin modificar las tarifas que pagan los pasajeros. Esta baja incluyó la tarifa base, el monto mínimo y el pago por kilómetro recorrido, generando un impacto económico inmediato para los trabajadores.

Desde el sector, califican la situación como insostenible y responsabilizan a las compañías por la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones laborales.

Pablo León, presidente de la Agrupación de Choferes de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACAURA), expresó: "Nadie da la cara por parte de las aplicaciones para explicar cómo manejan los valores" y agregó que "el reclamo es a las aplicaciones para que solucionen el tema".

El dirigente detalló que actualmente trabajan con tarifas de $300 o $400 por kilómetro, lo que calificó como "imposible". Además, destacó que el impacto económico se reflejó de inmediato: "En diciembre se estaban haciendo promedios de alrededor de $20.000 por hora. En enero esa cifra ha bajado a unos $10.000 promedio". Aclaró que la baja no solo se relaciona con la cantidad de viajes, sino con la reducción de las tarifas.

La protesta se replica en diversas regiones del país y los choferes solicitaron a los usuarios que apoyen la medida no solicitando viajes durante la jornada.

A fines del año pasado, ACAURA presentó un pedido formal ante la Cámara de Diputados bonaerense para abrir un canal de diálogo y definir con urgencia un marco regulatorio que regule el funcionamiento de Cabify, Uber y DiDi. Los choferes describieron la situación actual como "precaria" y subrayaron la necesidad de contar con reglas claras para operar con seguridad jurídica y condiciones laborales mínimas.

En el documento, los trabajadores destacaron que cumplen con todos los "requerimientos legales para circular", incluyendo monotributo, licencia profesional, antecedentes penales, vehículos en condiciones y seguro obligatorio. Por ello, reclamaron avanzar en una legislación provincial que ordene la actividad y brinde a los usuarios más alternativas de movilidad segura.