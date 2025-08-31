Resultados y ganadores del Quini 6: un nuevo millonario en el sorteo del domingo 31 de agosto

En el sorteo del Quini 6 de este domingo 31 de agosto hubo en juego un pozo de más de 4.700 millones de pesos en las cuatro modalidades.

El sorteo número 3300 del Quini 6 de este domingo 31 de agosto puso en juego más de 5.086 millones de pesos, con más de un millón seiscientas mil apuestas que persiguieron el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país, que viene de entregar el miércoles pasado un premio de 125 millones de pesos para cada uno de los cuatro ganadores del Tradicional.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 543 millones de pesos, ya que en esta modalidad hubo cuatro ganadores con seis aciertos el miércoles pasado y el pozo empezará a crecer. Los números que salieron en este sorteo fueron el 26, el 30, el 28, el 22, el 21 y el 36. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo empezará a crecer para el sorteo del miércoles que viene.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de más de 2.416 millones de pesos, el más importante de la noche, ya que en esta modalidad no hubo apostadores que acertaran los seis números el miércoles pasado y el pozo se incrementó para el sorteo de esta noche. Los números que salieron fueron el 30, el 42, el 0, el 35, el 12 y el 18. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con los seis aciertos y el pozo crecerá aún más para el miércoles que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados del domingo 31 de agosto

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego esta noche un pozo de más de 1.732 millones de pesos en premios, ya que no hubo ganadores con los seis aciertos en el sorteo pasado y el pozo siguió creciendo para el de hoy. Los números que salieron fueron el 8, el 9, el 18, el 34, el 14 y el 31. En esta modalidad hubo un ganador con los seis aciertos y se lleva 1.732.334.688 pesos. La boleta se realizó en la localidad de Neuquén capital.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6 hubo en juego un pozo de más de 267 millones de pesos. Los números que salieron fueron el 20, el 29, el 3, el 28, el 1 y el 40. En esta modalidad no hubo ganadores con los seis aciertos. Con cinco aciertos hubo 20 ganadores y se lleva 13.363.469 pesos cada uno.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 4.100 millones de pesos.