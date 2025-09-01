El intendente de San Cayetano tuvo una recaída y volvió a quedar internado en Mar del Plata
Miguel Gargaglione padece una neumonía. Días después de recibir el alta médica, su cuadro de salud volvió a empeorar.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Apenas unos días después de recibir el alta médica del Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, el intendente del partido de San Cayetano, Miguel Gargaglione, sufrió una recaída y debió volver a internarse por un cuadro de neumonía.
El jefe comunal radical había hecho uso de su licencia semanas atrás y en consecuencia su receso en el cargo seguirá vigente, al menos, hasta la segunda quincena de septiembre.
Según detallaron desde el municipio de San Cayetano, Gargaglione fue derivado nuevamente hacia Mar del Plata este domingo.
Actualmente el intendente evoluciona con los cuidados correspondientes bajo estricto seguimiento médico.
La extensión de la licencia solicitada al Concejo Deliberante regirá del 5 al 18 de septiembre. En consecuencia el médico veterinario Alejo Christiansen continuará con el ejercicio del cargo de intendente interino.
Temas
Lo más
leído