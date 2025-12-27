La Justicia respondió al amparo de Eliana: obligan a la obra social a cubrir el 100% del tratamiento oncológico

La marplatense de 26 años está internada en el Hospital Privado de la Comunidad (HPC).

Según lo confirmó el abogado de Eliana Bonellis, Martín Sebastián Saggese, la Justicia obligó a la obra social Sancor Salud a cubrir la quimioterapia de la marplatense de 26 años diagnosticada con linfoma de Hodgkin grado 4.

El Juzgado Federal Nº 2 de Mar del Plata, a través del juez Santiago Martín, aceptó el amparo presentado por la paciente y le dio cinco días a la obra social para que explique por qué había rechazado anteriormente la cobertura del tratamiento.

Eliana estaba recibiendo medicación paliativa en el Hospital Privado de la Comunidad (HPC) después de que Sancor Salud se negara a cubrir la quimioterapia que requería su cuadro. Tras la medida cautelar urgente que ordenó el juez Martín, Eliana retomó el tratamiento oncológico prescripto, que incluye tres ciclos de medicación a suministrarse cada 21 días.

Según comentó Saggese, cada aplicación tiene un valor por encima de los 60 millones de pesos. Para tomar la determinación a favor de Eliana, el juez tuvo en cuenta la gravedad de su cuadro de salud y el riesgo que implicaría cualquier demora: "En casos como este esperar al final del juicio podría causar un daño irreparable, ya que está en juego el derecho a la salud y a la vida".

El fallo a favor de Eliana

La resolución de la Justicia frente al amparo de la paciente remarcó que el acceso a las salud y a los tratamientos médicos necesarios son derechos fundamentales de las personas, respaldados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de DDHH: "Las normas procesales no deben convertirse en un obstáculo cuando se trata de proteger derechos esenciales".

La marplatense de 26 años está internada en el Hospital Privado de la Comunidad (HPC).

El juez también aclaró que esta resolución es provisoria y que no define el resultado final del juicio. Sin embargo, garantiza que la paciente pueda continuar su tratamiento mientras el caso sigue su curso.