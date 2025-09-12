Tres detenidos en una vivienda por comercializar estupefacientes

Las fuerzas federales en la puerta de la vivienda allanada por venta de drogas ilícitas.

En un operativo de fuerzas federales realizado en la localidad de Chascomús con apoyo del área de seguridad de la municipalidad se procedió a la detención de tres personas implicadas en la comercialización de estupefacientes.

Tras varios meses de investigación, se allanó una vivienda situada en la calle Garay del barrio Iporá donde intervinieron efectivos de la división operativa de la PFA en ese distrito.

Efectivos de la PFA al intervenir en la vivienda donde se comercializaban estupefacientes.

Las autoridades confiscaron varios envoltorios con cocaína lista para la venta, así como celulares y otros elementos considerados clave para la causa.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidas las citadas tres personas, todas mayores de edad, entre ellas una pareja que residía en la propiedad y que estaba vinculada a la distribución de estupefacientes.

La investigación de la PFA para desbaratar la venta de drogas se extendió por varios meses.

La investigación contó con la supervisión de la fiscalía especializada en drogas a cargo de Marcos Sccocimarro, con la colaboración del Jorge Larrarte. Los trabajos de inteligencia y las pruebas reunidas permitieron comprobar que en la vivienda se vendía marihuana y cocaína a distintos compradores.

Este operativo se realizó con orden del Juzgado de Garantías Nº 5, bajo la dirección de Christian Gasquet.