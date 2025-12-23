Dieron a conocer las drogas duras que consumió Christian Petersen antes de descompensarse

Dijeron que Petersen "pidió estar solo", pero "se puso violento" y "lo tuvieron que bajar sedado".

Se conocieron los resultados del examen toxicológico realizado sobre Christian Petersen y aseguran que el chef consumió cocaína y otras drogas, previo a participar de la excursión en el volcán Lanín de San Martín de los Andes, donde se descompensó y sufrió una afección cardíaca.

En base a la información dada a conocer en El Trece, el reconocido cocinero de gran trayectoria televisiva "pidió estar solo", pero "se puso violento" y "lo tuvieron que bajar sedado".

Además, según comentó la periodista Fernanda Iglesias en el programa Tarde o Temprano, "la familia no quiere contar que él dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas”.

Hasta el momento, la familia de Petersen no publicó un comunicado oficial para confirmar o desmentir dicha versión.

Los guías revelaron qué pasó con Christian Petersen en la montaña

A días que se revelara la internación del chef tras sufrir una afección cardíaca mientras realizaba una excursión al volcán Lanín, la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) emitió un comunicado oficial donde reveló cómo fueron las horas previas de la descompensación.

Por el momento la información sobre su estado de salud se maneja con total hermetismo y se sabe que el gastronómico continúa internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, pero demostró una leve mejoría: “Se despertó, lloró y sonrió, y además fue desentubado”, informaron.

Si bien no trascendió cuál pudo haber sido el motivo, los guías relataron que el chef tuvo “cambios en su comportamiento”, lo que “resultó molesto para el descanso del grupo”.

En principio, a través de sus redes sociales, señalaron que durante el chequeo previo de equipo, Petersen “manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión”.

“Al llegar al refugio, compartió con el grupo, disfrutó del lugar y se mostró contento por haber alcanzado ese punto. Luego de la charla técnica correspondiente al segundo día de actividad, y de común acuerdo, se resolvió que permaneciera en el refugio”, detallaron.

El descenso se inició a las 4 y al mismo tiempo se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación, pero “aproximadamente dos horas después, Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo", y solicitaron la intervención de Gendarmería, de acuerdo al escrito publicado en las redes sociales de Aagm, en línea a las primeras informaciones que trascendieron.