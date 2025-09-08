Elecciones en Chascomús: el oficialismo de Fuerza Patria cantó victoria

La elección en Chascomús mostró intereses muy dispares en el electorado.

Con una participación electoral del 60,89%, en el partido de Chascomús el oficialismo de Fuerza Patria se quedó con el triunfo electoral en las elecciones bonaerenses de este 7 de septiembre. El espacio liderado por el actual intendente Javier Gastón logró reunir el interés del 32,13 % del padrón (6.753 votos).

La contienda electoral dejó una situación particular para tres restantes fuerzas, ubicadas entre el segundo y el cuarto lugar con una diferencia de votos exigua entre sí.

Mientras que la lista de Somos Buenos Aires quedó segunda con 4.700 sufragios (22,36 %), La Libertad Avanza se ubicó ahí nomás con 4.663 votos (22,18 %).

Muy cerca también estuvo el espacio Potencia, que cautivó a 4.218 electores y registró un 20,07 % de los votos del padrón. Todos tendrán representación desde diciembre en el Concejo Deliberante local.