En Chascomús le duplicarán el pago por presentismo a los municipales

Nuevo acuerdo en la municipalidad de Chascomús para beneficiar a los trabajadores presentes.

Se llevó a cabo en Chascomús una nueva reunión de la mesa salarial municipal, integrada por representantes del Ejecutivo a cargo del intendente Javier Gastón y de los sindicatos con representación en el ámbito local. Entre las novedades destacadas se anunció el acuerdo para la duplicación del valor del presentismo.

En primer lugar durante la reunión se acordó la incorporación de una cláusula “gatillo” para todo el período 2025, que será aplicada en caso de que la inflación acumulada supere el acuerdo salarial establecido.

Después de eso se anunció la duplicación del valor del presentismo, a partir del mes de diciembre, para toda la planta de trabajadores.

Ambas propuestas fueron presentadas por los sindicatos UPCN y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y aceptadas por el Ejecutivo municipal, quedando asentadas en el acta correspondiente. Las partes asumieron el compromiso de volver a reunirse en enero, para comenzar a dialogar sobre el acuerdo salarial correspondiente al año 2026.

La reunión entre el Ejecutivo de Chascomús y los gremios.

Por otra parte, desde el Ejecutivo municipal se compartieron además distintas novedades vinculadas a fin de año, entre ellas el pago del aguinaldo antes de la Navidad, el sábado 20 de diciembre, y de las horas extra, el sábado 27, antes del año nuevo. Además, se entregarán cajas navideñas en los próximos días. El sueldo de diciembre se abonará el lunes 5 de enero, con acreditación el sábado 3.

Del encuentro participaron el secretario de Gobierno, Cipriano Pérez del Cerro, y el secretario de Recursos Humanos y Modernización del Estado, José Yezza Ross, quienes recibieron a los representantes gremiales María Elena Ortiz Molina y Sergio Coronel (UPCN); Marcos Irigoyen (ATE); y Mercedes Roldán y Claudio Bertucci (STM).