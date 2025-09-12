"Tu misteriosa imagen": la gema oculta del artista más escuchado en Argentina con un guiño a Mar del Plata
Su canción lanzada en 2009 se convirtió en la más reproducida en Spotify Argentina durante las últimas semanas. Hoy el artista es noticia por la reaparición de una vieja foto.
En las últimas semanas, Miranda! volvió a ocupar el centro de la escena musical en Argentina: su tema “Tu misterioso alguien” se convirtió en la canción más escuchada del país en Spotify y recientemente fue reversionado en clave cuarteto junto al cantante Luck Ra.
En medio de este presente arrollador, apareció una foto del recuerdo que sorprendió a los hinchas de Aldosivi. En la imagen se lo ve a Ale Sergi, cantante y compositor del grupo, posando con una camiseta del club marplatense, acompañado por Juliana Gattas, Leandro “Lolo” Fuentes y Nicolás “Monoto” Grimaldi.
Si bien no hay precisiones sobre la fecha exacta en la que fue tomada, el modelo de la casaca y la formación de la banda permiten ubicar la escena entre 2006 y 2008, años en los que Miranda! alcanzaba gran popularidad con discos como Sin restricciones y El disco de tu corazón.
La postal une la explosión actual de la banda con un guiño inesperado al “Tiburón”, equipo que hoy compite en la primera división del fútbol argentino.
