"Tu misteriosa imagen": la gema oculta del artista más escuchado en Argentina con un guiño a Mar del Plata

El artista es noticia por la reaparición de una vieja foto.

En las últimas semanas, Miranda! volvió a ocupar el centro de la escena musical en Argentina: su tema “Tu misterioso alguien” se convirtió en la canción más escuchada del país en Spotify y recientemente fue reversionado en clave cuarteto junto al cantante Luck Ra.

En medio de este presente arrollador, apareció una foto del recuerdo que sorprendió a los hinchas de Aldosivi. En la imagen se lo ve a Ale Sergi, cantante y compositor del grupo, posando con una camiseta del club marplatense, acompañado por Juliana Gattas, Leandro “Lolo” Fuentes y Nicolás “Monoto” Grimaldi.

Si bien no hay precisiones sobre la fecha exacta en la que fue tomada, el modelo de la casaca y la formación de la banda permiten ubicar la escena entre 2006 y 2008, años en los que Miranda! alcanzaba gran popularidad con discos como Sin restricciones y El disco de tu corazón.

La postal une la explosión actual de la banda con un guiño inesperado al “Tiburón”, equipo que hoy compite en la primera división del fútbol argentino.