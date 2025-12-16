Cisne Elocuente celebra sus 10 años y cierra su gira 2025 en Mar del Plata

La banda Cisne Elocuente vuelve a Mar del Plata para cerrar su gira del 2025.

La banda Cisne Elocuente cierra su gira 2025 este sábado 20 de diciembre en Mar del Plata con un recital que marcará el final de un extenso recorrido nacional e internacional en el marco de la celebración de los 10 años del lanzamiento de su primer disco, Letárgico.

La gira, titulada “10 años en el éter virtual”, comenzó en octubre en Hurlingham y continuó por Rosario y Santiago de Chile. Durante noviembre, la banda se presentó en Concepción, Salta, Jujuy y Córdoba. Después de eso, a lo largo de la primera quincena de diciembre el grupo pasó por Neuquén y Cipolletti y, tras una fecha en Bahía Blanca, regresa a Mar del Plata para el cierre definitivo del tour en el espacio de entretenimiento situado en calle San Luis 2849.

El compositor y productor musical Julio César Lucero vuelve a su Mar del Plata natal.

Sobre Cisne Elocuente

Cisne Elocuente festeja así una década de Letárgico, el álbum que dio origen a un proyecto musical que muchos definen como una experiencia audiovisual y un viaje en el tiempo. Su propuesta fluye entre climas oníricos y una identidad indescifrable de jazz rock rioplatense, con una fuerte impronta experimental.

La banda nació en 2014 en Buenos Aires como proyecto solista del compositor y productor musical Julio César Lucero, quien inicialmente se encargó de la composición, las guitarras y las voces. A lo largo de los años, el proyecto fue mutando en sus formaciones y consolidando una estética propia.

En su discografía cuenta con tres álbumes: Letárgico, Leda y Límpida. Los trabajos fueron grabados por Julio César Lucero junto a Andrés Vidal, Fernando Bernstein y, en el último disco, Danilo Giunta.

Desde 2022, la banda mantiene una formación estable integrada por Julio César Lucero y Lucas Manzo. En 2023 se incorporó el baterista Federico Volpi, quien permanece hasta la actualidad, conformando el trío Lucero–Manzo–Volpi. Además, el proyecto suma tecladistas sesionistas en vivo, entre ellos Lucas Llul, Davo Bibiloni, Manuel Poggi y David Bertorello.