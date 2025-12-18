Villa Victoria abrirá el año con una Jazz Session

El domingo 4 de enero a partir de las 19, los jardines de Villa Victoria serán escenario de la segunda edición de Villa Victoria Jazz Sessions, una celebración al aire libre que propone vivir el jazz como experiencia completa: música, entorno, encuentro y tiempo compartido.

La "Summertime Edition" -Edición de verano- reúne cuatro formatos cuidadosamente seleccionados, representativos de distintas generaciones y miradas del jazz, en una programación diversa que dialoga entre tradición, improvisación y escena contemporánea.

Abrirán la jornada los Hot Tamales, formación histórica de la ciudad que mantiene viva la llama primigenia del jazz temprano, con una instrumentación clásica inspirada en las primeras bandas de New Orleans. Su repertorio recupera el espíritu fundacional del género a través de la improvisación colectiva y el contrapunto.

A continuación se presentará el Quinteto Secuenciero, proyecto perteneciente al Sindicato del Swing, colectivo de músicos marplatenses con más de quince años de trayectoria, reconocido por su trabajo sostenido en la difusión del jazz en los espacios públicos. El quinteto es además impulsor de la jam semanal Take the Jam Train, punto de encuentro fundamental para la escena local.

La pianista Ornella Contreras, una de las jóvenes voces más destacadas del jazz actual, ofrecerá un set solista donde conviven formación académica, lenguaje jazzístico y sensibilidad contemporánea. Su recorrido la ha llevado de Mar del Plata a Buenos Aires, participando en diversos proyectos y escenarios de relevancia nacional e internacional.

El cierre estará a cargo de Madame Jazz Ensamble, sexteto dirigido por la cantante y arreglista Gia Vintiñi, un proyecto que combina escritura cuidada, groove y una fuerte identidad colectiva. Madame funciona como una comunidad musical en movimiento, con arreglos originales y la participación de cantantes invitadas en cada edición.

"Villa Victoria Jazz Sessions" propone así un recorrido musical que cruza épocas, estilos y generaciones, en un entorno donde la arquitectura histórica y la naturaleza se integran al sonido.

Las entradas se encuentran en venta por sistema Articket.