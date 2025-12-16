Este fin de semana llega una imperdible feria navideña con diseño, gastronomía y música en vivo

La entrada es libre y gratuita, y es un evento ideal para disfrutar el domingo y comprar los regalos que faltan antes de Navidad.

La Feria TRI volverá con su edición navideña y más de 40 stands que desplegarán una amplia variedad de diseño, gráfica, arte y objetos vintage, al igual que accesorios, indumentaria, cerámica, impresos, posters, stickers y decoración, entre otras propuestas ideales para quienes buscan regalos originales o producciones locales.

El evento se llevará a cabo este domingo 21 de diciembre, de 17 a 23:30, en Club TRI, situado en 20 de Septiembre al 2650, y se prepara para ser una jornada especial que reunirá creatividad, propuestas gastronómicas y espíritu festivo.

Sortearán dos canastas navideñas con productos de diseño y un pase para todos los shows de Club TRI en el año.

Además, en lo gastronómico, la feria permitirá merendar, cenar y tomar algo, con una oferta variada por diferentes empresas que van desde cafeterías y pizzerías hasta hamburgueserías y parrilla.

Por su lado, la programación sumará un DJ set, un acústico en vivo de Hipodérmica y sorteos especiales: dos canastas navideñas con productos de diseño y un pase para todos los shows de Club TRI durante 2026.

Se recuerda que la entrada es libre y gratuita, y que todas las novedades del evento pueden seguirse en la cuenta @ferias.tri de Instagram.