Lo operaron después de un accidente y le pusieron una prótesis equivocada: la familia organizó una rifa para costear el reemplazo

Axel Aguillar protagonizó un accidente de tránsito con su moto, el pasado 20 de junio en el barrio Florencio Sánchez de la ciudad de Mar del Plata. Tras ello fue trasladado al Hospital con múltiples heridas, entre las cuales se destacaba una fractura expuesta de fémur, tibia y peroné.

En ese momento le indicaron que tenían que someterlo a una cirugía para introducirle una prótesis que lograría que recupere movilidad. La protesis valía más de un millón de pesos, pero toda su familia y sus amigos hicieron aportes para lograr comprarla.

Pero no terminó ahí. Con el tiempo la prótesis se dobló y descubrieron que tenía puesta una distinta a la que realmente necesitaba. Incluso, distinta a la que habían comprado con tanto sacrificio.

Hoy Axel se tiene que someter a una nueva intervención para que le puedan colocar la prótesis correcta y recupere finalmente movilidad. Pero la prótesis que necesita, ahora sale 2.200.000 de pesos.

La rifa solidaria

Para costear el valor de la segunda protesis y que Axel pueda ser operado de la pierna, su familia organizó una rifa. Los números salen $4.000 y los premios son un matambre grande y un set de mate. "Sé que existe gente solidaria que me puede ayudar a mi y a mi familia a pagar esta protesis", dijo Axel a 0223.

Su mamá, Delia Riquelme, dejó los datos de su cuenta bancaria para todas las personas que quieran comprar una rifa y para todos aquellos que quieran y puedan colaborar con el envio de una transferencia de cualquier valor, al alias delia.827, de la cuenta a nombre de Delia Felisa Riquelme.