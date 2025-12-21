En casa mando yo: Quilmes cerró el año invicto en el "José Martínez"

En el último cuarto, apoyado en una gran defensa, Quilmes consiguió un gran triunfo frente a Lanús por 72 a 64 que le permite finalizar invicto como local esta primera parte de la temporada de la Liga Argentina.

El clima pesado en el exterior se trasladó como humedad al campo de juego y se hizo un escollo extra para los dos equipos, en un juego muy físico. Lanús no vino a ser partenaire y le jugó de igual a igual, cortó los circuitos y lo hizo trabado y equilibrado para llegar al primer descanso corto con el "tricolor" arriba por la mínima: 16-15. Cuando parecía que se podía cortar Quilmes (28-20), la visita reaccionó con un par de "bombas" y mantuvo la brecha corta camino al descanso: 34-33.

Como sucedió en el anterior, Quilmes volvió a amagar con alejarse, pero Lanús se recuperó, no se desesperó, emparejó las acciones y entraron a los 10 minutos finales igualados en 48. Lo que parecía podía ser un envión para el "granate", el "tricolor" se plantó, sacó una ventaja y logró cuidarla. Aunque su rival no se rindió y lo igualó cerca del final, el dueño de casa se apoyó en una gran defensa y ganó un partido durísimo que marca lo que quiere el equipo de Javier Bianchelli en la temporada.

