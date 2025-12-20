Platense y Estudiantes definen el campeón de campeones

Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado a las 18 en un encuentro que definirá al nuevo ganador del Trofeo de Campeones que, además, otorga la clasificación a varias finales. El partido se llevará a cabo en el Estadio Único de San Nicolás.

Platense se ganó el derecho a participar de esta final por su histórica consagración en el Torneo Apertura, donde dio una de las grandes sorpresas de las últimas décadas en el fútbol argentino. En dicha competición, eliminó de manera consecutiva y en condición de visitante a Racing, River y San Lorenzo, mientras que en la final derrotó a Huracán.

Estudiantes, por su parte, llega en un momento inmejorable tras ganar el Torneo Clausura en una definición apasionante donde le ganó a Racing en penales luego de igualar 1-1 en los 120 minutos. Este título también le permitió al “Pincha” clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Esta será la sexta edición del Trofeo de Campeones, que se disputó por primera vez en el 2019 y que ya tuvo como campeones a Racing y a River en dos ocasiones (2019 y 2022 la “Academia” y 2021 y 2023 el "Millonario), además de Estudiantes, que el año pasado goleó 3-0 a Vélez para ganar este torneo por primera vez en su historia.

El ganador del Trofeo de Campeones no solo sumará una estrella, sino que también tendrá el derecho a participar de la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina e, incluso, podría disputar también la Recopa de Campeones.

