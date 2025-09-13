Un Aldosivi nuevo con los problemas de antes

Tendrá mucho para trabajar Guillermo Farré y, como dijo en la conferencia de presentación, hay poco tiempo y apremia la tabla del descenso. Por eso, necesita puntos y en su debut estuvo lejos de conseguirlo, apenas inquietó una vez a Sarmiento de Junín con una aparición por sorpresa de Serrago y nada más. Al local no le sobró nada pero apostó al remate lejano, golpeó en los momentos justos y se impuso por 2 a 0 por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

En la primera parte, se dividieron el control de la pelota, pero siempre pareció más peligroso Sarmiento. Sin demasiadas situaciones, hubo un minuto de furia cuando Godoy remató desde afuera y reventó el palo izquierdo de Carranza, y en la siguiente, Guzmán desbordó por derecha y se la sirvió a la cabeza de Serrago, que la quiso colocar contra el ángulo y la tiró por encima del travesaño de Acosta. En el contexto general, los dos tenían intenciones pero les faltaba claridad. Por eso, el gol podía llegar con una jugada de otro partido y así fue: a los 39' tras un córner, Godoy recibió fuera del área y la puso arriba, pegó en el travesaño y se metió para el festejado 1 a 0 de Sarmiento.

El "tiburón" sintió el impacto y casi recibe otro cuando Carranza se estiró con todo para ahogar el segundo grito de Jonatan Gómez en la última de la etapa.



Más allá del ingreso de Preciado para el complemento, el equipo del Puerto continuó con los problemas de siempre. Es un conjunto inofensivo al que todo le cuesta mucho de mitad de cancha para arriba. Encima, los juninenses, a los 15' dibujaron una gran maniobra colectiva e Iván Morales la decoró con una buena acción individual para sellar el 2 a 0 que pareció letal.

Si le cuesta hacer un gol, dos abajo parecía demasiado. Y así fue, porque si bien Sarmiento casi no llegó, siempre pareció que si había otro gol iba a ser el tercero y que el descuento nunca estuvo cerca, Acosta no tuvo trabajo y todo se resumió a ver si alguna pelota parada le podía dar alguna posibilidad.

Aldosivi cerró la fecha último en la tabla de posiciones de la Zona A y ya no tiene a nadie por debajo. Con Talleres todavía con un partido por jugar, ahora comparten la línea con Sarmiento de Junín en la tabla del descenso y en el último lugar de la tabla anual.

Síntesis

Sarmiento (): Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde y Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba y Jonatan Gómez; Joaquín Ardáiz y Gastón González. DT: Facundo Sava.

Cambios: PT 17' Iván Morales por Ardaiz; ST 0' Santiago Rodríguez y Elian Giménez por García y Gómez, 25' Renzo Orihuela por Villalba y 45' Leandro Suhr por Contrera.

Aldosivi (): Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Tomás Kummer e Ignacio Guerrico; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Martín García y Tiago Serrago; Justo Giani y Tobías Cervera. DT: Guillermo Farré.

Cambios: ST 0' Ayrton Preciado por García, 16' Franco Rami y Rodrigo González por Guzmán y Giani y 31' Tobías Leiva y Emiliano Rodríguez por Guerrico y Serrago.

Goles: PT 39' Godoy (S); ST 15' Morales (S)

Árbitro : Luis Lobo Medina.

Estadio: “Eva Perón”.

