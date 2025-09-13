"Más rápidos que Colapinto": le robaron 3 ruedas de auxilio en 4 meses y se las desarmaron en minutos

Los descubrieron a través de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

Vecinos de la zona Puerto denuncian el ataque constante de delincuentes que desarman y se llevan las ruedas de auxilio de sus vehículos en cuestión de minutos.

"Me pasó ayer en Beltrami al 600, en la zona de fábricas, pero no es la primera vez que sucede algo así", contó a 0223 Pablo, la víctima del robo luego de hacer la denuncia.

Su automóvil marca Fiat modelo Cronos fue forzado ayer cerca de las 19 pero se trata de la tercera vez en al menos cuatro meses que se llevan su auxilio.

"Es impresionante, lo hacen en minutos. Desconectan la bocina en 30 segundos, no suena la alarma y se llevan la rueda corriendo. Más rápidos que el equipo Alpine de Colapinto", relató.

El mismo accionar sufrió hace un tiempo en el barrio Chauvín pero recién ayer pudo registrarlo a través de las cámaras de seguridad. En las imágenes se observa al delincuente que se escapa corriendo rápidamente con el neumático en la mano.

"Lo hacen muy rápido, mejor que Alpine, el equipo de Colapinto", bromeó el hombre que no es la única víctima sino que se suman otros casos por la zona.