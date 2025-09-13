Dólar + inflación: estos son los nuevos precios de la construcción en septiembre 2025

Subió el dólar y cambian los precios de algunos insumos de la construcción. Foto ilustrativa.

Semanas atrás se conoció que los costos del metro cuadrado en General Pueyrredon y otros distritos de la zona eran los más elevados de los últimos 30 años. Sin embargo, esto no se percibía del todo en los mostradores de los corralones de Mar del Plata, que mostraban lista de precios algo estáticos, hasta que un salto de la moneda estadounidense cambió el panorama.

Es que en el caso de la construcción -como en otros rubros- algunos materiales y materias primas provienen del exterior o poseen tecnología extranjera, por lo que cualquier modificación en la divisa norteamericana impacta de manera directa en valor de mercado.

“Todos los productos derivados del dólar subieron por la variación del oficial. Algunos más o menos 3, 4 y hasta 5 puntos. Exceptuando el ladrillo, subió todo un 5% más o menos. Una suba bastante sustancial con respecto a lo que venía pasando. Hace unos meses atrás esto no pasaba”, admitieron a 0223, desde un reconocido corralón de Mar del Plata y su opinión coincide con otros negocios del sector.

En un relevamiento realizado por este medio en los comercios del sector de la construcción de Mar del Plata, se conocieron los siguientes precios en los principales insumos.

Precios de los 8 materiales más utilizados

Cemento bolsa x 25 kgs. ............................................... $5400 a $6.500

Cal hidrat bolsa x 25 kgs................................................$5.700 a $6.300

Arena mediana bolsón....................................................$25.000 a $34.000

Placa yeso std 12.5mm 1.20x2.40 ................................$15.000

Piedra 1/3 bolsón .............................................................$33.000 a $50.000

Ladrillo común...................................................................$200 a $220

Hierro diámetro 8 mm.............................................................$9.800 a $10.200

Ladrillo portante 12x19x33................................................$650 a $1.200

“Hay productos que son relativamente directos al dólar, como el telgopor, las membranas, pinturas asfálticas, hierro y sus derivados como las chapas, perfiles. Todo lo que es gomaespuma, sufrió un incremento directamente a lo que movió al dólar y un puntito más también si se quiere”, estimaron.