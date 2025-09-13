Borroneado: andaba en una moto con la numeración suprimida
Lo interceptó personal policial en el barrio Santa Elena. Se le formó una causa por encubrimiento agravado.
La recorrida de rutina que personal del Grupo de Patrulla Motorizada Mar Chiquita realizaba este sábado terminó con la aprehensión de un hombre de38 años que circulaba a bordo de una moto que tenía la numeración suprimida.
Los oficiales llevaban adelante la orden de servicio cunado interceptaron la moto en el barrio Santa Elena y confirmaron que tanto la numeración de cuadro como la de motor tenían la numeración suprimida.
El rodado y el sujeto fueron trasladados a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de encubrimiento agravado.
El fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de una causa por encubrimiento agravado y la notificación de la misma, aunque no se tomaron medidas restrictivas de la libertad.
