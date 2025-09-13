Aumenta la temperatura pero ¿Vuelve el agua?: el tiempo para este domingo en Mar del Plata

Lo anunció el organismo a través de su página web. Foto: archivo 0223.

Después de un sábado fresco pero a puro sol, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, habrá un aumento de temperatura aunque regresaría la lluvia.

El domingo comenzará con probabilidad de lluvias aisladas y una temperatura de alrededor de 11 grados durante la madrugada. El viento tendrá una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el norte.

Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá a los 9 grados. Por su parte, el viento mantendrá su dirección pero aumentará su velocidad a entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la tarde el cielo se presentará del mismo modo, con una temperatura máxima de 18 grados. El viento mantendrá su velocidad y también su dirección.

Hacia la noche el cielo estará cubierto con neblina con una temperatura cercana a los 11 grados. Por su parte, el viento rotará hacia el este con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.