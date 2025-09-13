EN VIVO: Aldosivi se fue en desventaja al descanso en Junín

Los primeros once de Farré como técnico de Aldosivi. (Foto: Prensa Aldosivi)

Síntesis

Sarmiento (): Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde y Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba y Jonatan Gómez; Joaquín Ardaiz y Gastón González. DT: Facundo Sava.

Cambios: PT 17' Iván Morales por Ardaiz; ST

Aldosivi (): Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Tomás Kummer e Ignacio Guerrico; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Martín García y Tiago Serrago; Justo Giani y Tobías Cervera. DT: Guillermo Farré.

Cambios:

Goles: PT 39' Godoy (S)

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: “Eva Perón”.

