EN VIVO: Aldosivi se fue en desventaja al descanso en Junín
Godoy abrió el marcador a los 39' y golpeó al "tiburón". Carranza evitó el segundo antes de irse al descanso. En el vestuario, Farré deberá reacomodar para ir a buscar al menos el empate..
13 de Septiembre de 2025 09:43
Por Redacción 0223
Síntesis
Sarmiento (): Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde y Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba y Jonatan Gómez; Joaquín Ardaiz y Gastón González. DT: Facundo Sava.
Cambios: PT 17' Iván Morales por Ardaiz; ST
Aldosivi (): Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Tomás Kummer e Ignacio Guerrico; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Martín García y Tiago Serrago; Justo Giani y Tobías Cervera. DT: Guillermo Farré.
Cambios:
Goles: PT 39' Godoy (S)
Árbitro: Luis Lobo Medina.
Estadio: “Eva Perón”.
