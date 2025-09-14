Robaron una ambulancia, la Policía los persiguió varias cuadras y terminaron incrustados en una pileta

Dos hombres asaltaron a mano armada a un médico y al chofer de una ambulancia en la ciudad santafesina de Rosario y escaparon a toda velocidad en la unidad sanitaria. Sin embargo, los ladrones terminaron su fuga de manera insólita al quedar incrustados en una pileta en Funes. El hecho ocurrió el jueves por la noche en la intersección de Pueyrredón y Ombú, en el barrio Mercedes.

El incidente comenzó cuando los delincuentes se apoderaron del vehículo y obligaron al conductor y al profesional de la salud a bajar de inmediato. En ese momento, las fuerzas de seguridad fueron alertadas y desplegaron patrulleros para detener a los asaltantes, lo que dio inicio a una violenta persecución. Durante el operativo, un patrullero que buscaba sumarse al despliegue volcó sobre Circunvalación y el arroyo Saladillo.

Los agentes que iban dentro del rodado sufrieron lesiones de consideración y fueron hospitalizados. Mientras tanto, los acusados continuaron su escape hacia Funes, cuando al arribar al barrio Cantegril quedaron atrapados en una calle sin salida. Fue en ese momento que intentaron maniobrar dentro de una obra en construcción y terminaron incrustando la ambulancia de punta en la piscina sin agua de la casa.

Ambos individuos fueron detenidos después de abandonar el coche. Tras un breve tiroteo con la Policía, durante el cual una oficial resultó herida superficialmente, los efectivos finalmente lograron capturarlos. Los criminales, de 31 y 32 años, fueron identificados por las autoridades, pero por cuestiones legales no se pudieron dar a conocer sus nombres completos. Ambos fueron trasladados a la comisaría 23ª de Funes, donde quedaron a disposición de la Justicia.